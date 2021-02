Come faccio ad aumentare gli FPS? Ecco come migliorare le performance del PC

La corsa all'hardware di ultima generazione non sarà sempre l'unico paramentro in grado di influenzare le prestazioni in-game. Un'adeguata ottimizzazione della propria macchina insieme a una serie di altre accortezze potrebbero risultare essenziali per riuscire a ottenere il massimo dalla nostra configurazione.

Gli FPS, o fotogrammi al secondo, sono un indicatore decisamente importante di quanto l'hardware riesce a erogare in termini di prestazioni. Maggiori sono gli FPS e meglio girerà il gioco, soprattutto se non riusciamo a superare la soglia dei 30 fotogrammi al secondo, sotto i quali l'esperienza sarà difficilmente fluida e apprezzabile. Per visualizzarli sono disponibili diverse applicazioni. Ad esempio, su Cyberpunk 2077 consigliamo questa opzione.

Il primo consiglio, spesso sottovalutato, è quello di chiudere eventuali applicazioni presenti in background e limitare i processi con avvio automatico all'accensione del pc. Per farlo sarà sufficiente aprire il Task Manager di Windows e selezionare la Tab Avvio. Qui verranno visualizzate le applicazioni sottoposte ad avvio automatico e il loro impatto sulle risorse di sistema.

Altri importanti parametri da mettere in relazione con gli FPS sono l'utilizzo della CPU e della GPU, espressi in percentuale, e la saturazione della memoria RAM di sistema e della scheda video. Altrettanto essenziale sarà capire se l'applicazione che stiamo eseguendo è CPU- o GPU-intensive e mettere i parametri misurati in relazione con questa informazione.

Benché non si possa applicare a tutti i dispositivi in commercio per via delle infinite configurazioni possibili, il primo step utile per migliorare la propria esperienza di gioco è infatti quella di controllare la percentuale di utilizzo del nostro hardware. Se l'utilizzo della GPU scende ad esempio sotto al 70-80% di utilizzo in un gioco a maggior impatto per la GPU, pur non sviluppando un congruo quantitativo di FPS, molto probabilmente la cosa migliore da fare sarà controllare di aver aggiornato i driver.

Per farlo sarà sufficiente aprire la suite di gestione della propria scheda video, come ad esempio Nvidia GeForce Experience, e cercare nuovi aggiornamenti nella sezione apposita. Soprattutto nel caso di Nvidia, quando riscontriamo questo genere di problematiche, può essere utile eseguire un'Installazione Pulita dei nuovi driver, opzione selezionabile una volta aperto il pacchetto di installazione.

Un altro aspetto preso spesso sotto gamba e che può limitare fortemente l'esperienza di gioco, è la modalità Risparmio Energetico di Microsoft Windows, talvolta attiva di default, soprattutto su dispositivi mobili. Per una fruizione adeguata dei contenuti videoludici è fortemente consigliato impostare le opzioni di risparmio energetico su Alte Prestazioni.

Infine, tramite le impostazioni di gestione della scheda video sarà possibile gestire il comportamento della GPU in maniera fine. Ad esempio, sul Pannello di controllo Nvidia esiste la voce Gestisci le impostazioni 3D, attraverso la quale sarà possibile impostare le prestazioni del sistema a livello globale oppure per singola applicazione. Anche in questo caso, il parametro più importante da ricercare riguarda la gestione dell'alimentazione, e saranno da preferire le prestazioni massime.