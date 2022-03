Come aumentare la memoria RAM virtuale su Windows 11? Gratis con il file di paging

Il mondo degli smartphone di recente ha introdotto a più riprese funzionalità di estensione virtuale della RAM su Android. Ormai gli appassionati sono dunque al corrente di questa possibilità, ma non esattamente tutti sono a conoscenza del fatto che è possibile sfruttare una feature simile anche su Windows 11.

Avevamo già trattato su queste pagine la questione del file di paging su Windows 10, ma ora che un buon numero di utenti possiede Windows 11 sul proprio PC di fiducia è bene tornare ad approfondire il tutto. Chiaramente vi rimandiamo all'approfondimento precedente per tutte le analisi del caso relative al reale impatto che questa funzionalità ha sulle performance, ma vi basti sapere che in alcuni casi questa estensione può effettivamente risultare utile (nonostante chiaramente la "RAM virtuale" non possa sostituire, per ovvi motivi, i banchi fisici).

Certo, ci pensa già Windows a gestire in automatico il file di paging, ma un utente esperto potrebbe ritenere che le performance non siano ottimali e voler dunque impostare manualmente la funzionalità. A tal proposito, è bene farvi sapere che Windows 11 ha mantenuto questa possibilità, ma il percorso per raggiungere la tanto chiacchierata opzione è un po' cambiato. Più precisamente, cercando "paging" nelle impostazioni di Windows 11 non si trova nulla, quindi qualcuno potrebbe faticare a scovare il giusto menu.

Ebbene, in realtà basta aprire le Impostazioni di Windows 11, cercare "impostazioni di sistema avanzate" e selezionare l'apposito riquadro. Così facendo, comparirà a schermo un'apposita finestra. Da lì bisogna dunque premere sul tasto "Impostazioni", collocato nell'ambito della scheda "Prestazioni". A questo punto, è necessario spostarsi in "Avanzate", facendo in seguito clic sul pulsante "Cambia" presente in basso. Perfetto, ora potete gestire il file di paging come volete.

Insomma, era giusto approfondire la possibilità anche per quel che concerne Windows 11, in quanto effettivamente potrebbe non risultare esattamente "intuitivo" scovare l'opzione. Inoltre, la diffusione di funzionalità relative alla "RAM estesa" su smartphone sembra aver portato più utenti a interessarsi alla questione, quindi era bene fare chiarezza in merito. Per il resto, per maggiori dettagli vi rimandiamo all'approfondimento precedente, in cui abbiamo spiegato tutto ciò che c'è da sapere sul file di paging.