Come aumentare la memoria della scheda video? Ecco alcune opzioni

Come spiegato nel nostro recente viaggio sotto la scocca di una scheda video, la RAM a disposizione della GPU è una componente essenziale perché essa svolga a dovere il suo lavoro. Ma è possibile aumentarla? Scopriamolo insieme.

Quando si parla di upgrade alla RAM dedicata al comparto grafico, non è sempre tutto rose e fiori. Se siamo infatti già in possesso di una GPU discreta, per aumentare la VRAM l'unica opzione è quella di cambiare scheda scegliendone una più recente o di fascia superiore.

In alcuni sistemi questo però non è possibile. Parliamo ad esempio dei computer portatili da gaming, oppure dei sistemi all-in-one, o ancora i mini-PC con componentistica mobile.

In tutti questi casi esistono due vie. La prima opzione è quella di recarsi nel BIOS, nelle opzioni avanzate dedicate all'hardware. Nella sezione riguardante la grafica del sistema di alcuni PC è possibile trovare una voce riguardante la DVMT, o Dynamic Video Memory Technology, in cui saremo in grado di spostare questo valore entro certi limiti. Occorre però evidenziare come questa pratica, in sistemi con poca RAM di sistema, possa andare a creare un collo di bottiglia nelle prestazioni del processore.

Se il vostro obiettivo è invece quello di modificare solo in maniera fittizia il valore della memoria RAM dedicata alla GPU, in modo da aggirare i controlli di alcuni software che ne limitano l'utilizzo sotto una determinata soglia, esiste un modo per cambiare in maniera testuale questo valore sul registro di Windows.

Per farlo, bisogna entrare nel registro di sistema tramite il comando regedit, premendo il tasto Start. Aquesto punto è necessario entrare nella directory ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESoftwareIntelGMM e all'interno di questa cartella creare una voce REG_DWORD a 32 bit, nominarla DedicatedSegmentSize e inserire un valore compreso fra 0 e 512 MB. Questo di fatto non altererà il quantitativo di RAM a disposizione della scheda video integrata ma farà credere al sistema che ne abbiamo più di quanto preimpostato.

A volte può essere necessario apportare delle altre piccole modifiche per riuscire ad aumentare gli FPS nei giochi. Abbiamo cercato di approfondire l'argomento in questa breve guida dedicata.