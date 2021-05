Come aumentare le prestazioni di un PC portatile? Ecco svelato il trucco

Le avete provate tutte, ma proprio tutte per migliorare le prestazioni del vostro nuovo fiammante notebook da gaming, ma non vuole proprio saperne di aumentare gli FPS? Se avete già provato a seguire i nostri suggerimenti, cerchiamo di scovare il colpevole.

Come già accennato nella precedente guida, la modalità Risparmio Energetico di Windows 10 è stata sviluppata per rappresentare uno sweet spot fra prestazioni e autonomia. Purtroppo però questa modalità non rappresenta affatto un toccasana per l'esperienza videoludica.

Per massimizzare le performance del nostro PC, dovremo necessariamente fare a meno di questa seppur ottima modalità. Per farlo, dobbiamo effettuare una rapida ricerca dal Menu Start per aprire il Pannello di Controllo.

A questo punto, fra le tante funzioni disponibili dovremo selezionare Hardware e suoni e, una volta all'interno di questa sezione, cliccare sulla voce Opzioni risparmio energia contrassegnata in verde.

A questo punto, a seconda della configurazione e del brand saranno disponibili più o meno opzioni di bilanciamento delle prestazioni. Per ottenere il massimo dal sistema, consigliamo di togliere qualsiasi tipo di giogo dalla macchina selezionando la modalità Prestazioni elevate e il gioco è fatto.

Ricordiamo che i portatili con grafica di fascia alta delle ultime generazioni adottano schede video estremamente energivore e qualora doveste sperimentare importanti cali di framerate quando l'alimentatore è scollegato non spaventatevi, è del tutto normale!

Per ottimizzare i processi sfruttando l'ottimo strumento integrato Task Manager di Windows 10, vi consigliamo di seguire il nostro breve tutorial.