Come aumentare la qualità su Amazon Prime Video? Un gioco da ragazzi

In seguito alla spiegazione della funzione per guardare insieme un film a distanza su Prime Video, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al popolare servizio di streaming incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime. Questa volta, scendiamo nel dettaglio delle relative impostazioni in termini di qualità video.

Infatti, non esattamente tutti sembrano essere a conoscenza del fatto che, evitando di accedere alle impostazioni dell'applicazione ufficiale del servizio per dispositivi mobili, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google per Android, in alcuni contesti la qualità potrebbe non risultare al massimo.

A tal proposito, quanto potrebbe interessarvi fare è avviare l'applicazione di Amazon Prime Video, fare tap sull'icona dell'account collocata in alto a destra, selezionare l'icona delle impostazioni che compare a schermo e accedere alla sezione "Streaming e download", il cui sottotitolo è proprio "Gestisci qualità e Wi-Fi".

A questo punto, non vi resta che dare un'occhiata a quanto impostato nel riquadro "Qualità streaming", visto che ci sono quattro opzioni per quel che riguarda la riproduzione video mediante connettività dati. Si fa riferimento a "Massima", "Superiore", "Buona" e "Risparmio dati". Potreste insomma voler valutare, anche dando un'occhiata alle stime del traffico dati consumato per ora di video, quale opzione selezionare.

Soprattutto, però, se non è già così, potreste voler attivare la leva relativa alla voce "Usa la massima qualità con Wi-Fi", in modo da sfruttare al meglio questo tipo di connessione. Per il resto, sempre dal menu "Streaming e download" potreste voler dare un'occhiata alla sezione "Qualità download", che permette di scegliere come procedere in quel contesto (anche se usualmente la richiesta relativa alla selezione della qualità dei download viene mostrata a schermo di default).