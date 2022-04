Come aumentare la qualità del segnale del digitale terrestre?

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo spiegato come risolvere i problemi di ricezione col digitale terrestre. Molti utenti continuano a lamentare disservizi di vario tipo con il segnale della piattaforma: direttamente tramite il menù impostazioni, infatti, può anche verificarsi la possibilità che il segnale sia debole.

La prima cosa da fare per risolvere, o cercare di metterci una pezza, è di verificare il corretto orientamento dell'antenna. Su queste pagine qualche mese fa abbiamo spiegato come direzionare un'antenna per il digitale terrestre: una della regioni per cui il segnale potrebbe essere debole è da ricercare proprio in questo motivo, dal momento che un'antenna non direzionata correttamente non consente di agganciare il segnale e quindi provoca un calo. Seguite tutti i passaggi descritti nella nostra guida per accertarvi che non sia quello il motivo.

Se anche dopo questo test la qualità del segnale è ancora debole, allora potrebbe essere utile montare un amplificatore di segnale che potete trovare su Amazon o in qualsiasi negozio d'elettronica. Questo si monta attraverso pochi passaggi e permette di incrementare la potenza del segnale di 20-30dB.

Proprio in circostanze estreme, invece, consigliamo di cambiare antenna. In questo caso vi rimandiamo al nostro focus sui tipi di antenne per il digitale terrestre disponibili sul mercato.