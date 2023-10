Come aumentare la risoluzione di una clip? L'interessante progetto IA di Adobe

Il nuovo tool di upscaling IA di Adobe, Project Res-Up, è stato svelato l'11 ottobre. Si tratta di uno strumento utilissimo per i content creator: il software, infatti, permette di aumentare la risoluzione di video, clip e GIF con un solo click. Ma che cos'è, esattamente, Project Res-Up? E come funziona?

Project Res-Up è l'ultimo tool AI di Adobe: l'azienda americana, d'altro canto, sta spingendo sul pedale dell'Intelligenza Artificiale, dal momento che solo a fine settembre ha lanciato il tool AI Adobe Firefly per tutti gli utenti (o meglio: per gli utenti disposti a pagare per usarlo). Ora, dunque, Res-Up completa l'offerta della compagnia per quanto riguarda la produzione video.

Res-Up utilizza una tecnologia di upsampling diffusion-based, ossia un sistema di IA generativa capace di generare nuovi dati sulla base dele informazioni che le vengono fornite in fase di training. Questo sistema utilizza dunque l'IA per incrementare la risoluzione dei video senza però perdere nitidezza e dettagli dei singoli frame. Al contrario, questi ultimi vengono incrementati dal tool.

I possibili utilizzi di Adobe Res-Up sono molteplici. Uno su tutti è la restaurazione di video e film d'epoca: durante un incontro con gli sviluppatori - spiega The Verge - l'azienda ha mostrato una clip del film del 1947 "La Casa Rossa", che ha ricevuto un restauro basato sull'IA che ne ha permesso l'upscaling da una risoluzione di 480 x 360 pixel ad una di 1.280 x 960 pixel, incrementando il numero di pixel per frame del 675%.

Altro utilizzo della tecnologia riguarda lo zoom dei video con perdita di dettagli: per esempio, dopo aver girato una clip potreste volervi concentrare su di un dettaglio di quest'ultima. Ritagliando la parte del video che vi interessa, però, vi accorgerete che la nuova clip avrà una risoluzione inferiore a quella di partenza: fornendo in pasto il girato a Res-Up, quest'ultimo vi fornirà un output a risoluzione nettamente aumentata, con un livello di dettaglio maggiore e dei colori estremamente naturali.

Sfortunatamente, però, Adobe Res-Up ha due problemi. Il primo (nonché il più importante) è che il tool non sarà disponibile ancora per un po'. E anche quando verrà reso disponibile per tutti, sarà a pagamento come parte di Adobe Fresco e di Photoshop. Il secondo problema, invece, è che le foto e i video che ricevono l'upscaling risultano ancora leggermente artefatti, come se fosse possibile notare la "mano" dell'Intelligenza Artificiale: una criticità che però Adobe potrebbe facilmente risolvere prima di un lancio ufficiale del tool per i professionisti.