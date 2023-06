Come aumentare la sicurezza su Facebook? Alcune semplici mosse

Dopo aver visto come rendere più sicuro un Mac, ci spostiamo sul social network di punta del gruppo Meta, vale a dire Facebook: difendere il proprio profilo vuol dire anche tenere al sicuro i propri amici, parenti, ricordi e soprattutto la propria identità.

Per prima cosa, dovremo andare nella pagina di impostazione Sicurezza e accesso del popolare social della casa californiana.

Una volta dentro, potremo spaziare tra i vari aspetti che possono in qualche modo contribuire alla tutela del nostro profilo. Il primo di cui ci occuperemo è sempre il solito, ovvero la password e qui valgono le regole universali: che soddisfi gli standard di sicurezza del portale, che sia sufficientemente lunga e che contenga maiuscole, minuscole, numeri e simboli. Oltretutto, si consiglia di utilizzare una password non utilizzata altrove e possibilmente verificate di tanto in tanto che non sia stata violata in qualche modo (tramite portali come HaveIBeenPwned).

Secondo aspetto riguarda l'impostazione dell'accesso a due fattori, ma consigliamo di evitare gli SMS - e anche questa è una regola universale. Suggeriamo di utilizzare il sistema di autenticazione del vostro smartphone, come Google Authenticator, oppure tramite un token fisico, se ne avete uno.

Verificate, poi, che l'indirizzo email di recupero sia aggiornato e che la casella sia correttamente accessibile. Inoltre, una buona regola sarebbe quella di attivare le notifiche per gli accessi, in modo tale da essere sempre al corrente in tempo reale di eventuali violazioni.

Ecco, sempre a tema sicurezza, come funzionano le Passkey di Google, nuovo sistema che consente di "dimenticarsi" delle password utilizzando i propri dispositivi di fiducia per l'accesso al proprio account.