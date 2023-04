Come avviare un file JAR su Windows? Nulla di complesso

Dopo aver visto come visualizzare i file nascosti su Windows, torniamo a occuparci del Sistema Operativo di Microsoft per andare a scoprire come fare per aprire i file JAR sul vostro PC.

Per aprire un Java Archive su una macchina dotata di OS Windows, infatti, è necessario soddisfare alcuni requisiti, ovvero la presenza di un ambiente di sviluppo o esecuzione Java, in particolar modo quindi o JDK (Java Development Kit) o JRE (Java Runtime Environment) a seconda delle vostre necessità.

Un altro step necessario è quello di assicurarsi che i file JAR siano impostati per l'apertura automatica tramite Java, ergo una delle due piattaforme citate in precedenza.

Per sapere se avete Java sul vostro PC, aprite il Prompt dei Comandi (lo trovate nel menu Start, semplicemente inserendo nel campo di ricerca la parola "cmd") e una volta aperto digitate il comando "java -version": se vi esce il numero di versione, non dovete fare altro; se vi restituisce un messaggio d'errore, dovrete installare un ambiente per l'esecuzione di Java scaricandolo dalla pagina ufficiale.

Quando il vostro PC sarà pronto e compatibile, non dovrete fare altro che impostare come predefinita la piattaforma Java per l'esecuzione dei vostri file JAR. Per farlo, trovate il file JAR (ricordiamo come visualizzare le estensioni file su Windows) e fate clic con il tasto destro, per poi selezionare "Apri con". A questo punto scegliete "Seleziona un'altra app" e dal popup che vi apparirà selezionate "Java Platform Library".

Ora potrete tranquillamente eseguire il vostro file. Se vi continua a dare errore, dovrete creare un file batch nella stessa cartella del file JAR. Per farlo, entrate nella cartella, tasto destro su uno spazio vuoto e create un "Nuovo documento di testo". Una volta creato, qualunque sia il suo nome, cambiate l'estensione da *.txt a *.bat e successivamente, con il tasto destro del mouse sul file, scegliete Modifica.

All'interno del file non dovrete fare altro che scrivere il seguente comando:

java -jar nomefile.jar

Naturalmente, al posto di nomefile dovrete mettere il nome del file JAR da eseguire, ricordandovi di includere anche l'estensione. Salvate e chiudete il file BAT e utilizzatelo per l'esecuzione del file JAR al posto di cliccare sull'originale.