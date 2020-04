Come avviare una videochiamata con 8 persone su Whatsapp

Come ampiamente raccontato su queste pagine, Whatsapp ha introdotto le videochiamate ad 8 persone con l'ultimo aggiornamento rilasciato nella serata di ieri su iOS ed Android. Si tratta di una novità importante, che apre l'applicazione a numerosi nuovi utilizzi, ma vediamo come funziona.

Innanzitutto, precisiamo ancora una volta che per tenere una videochiamata con 8 persone è necessario che tutti i partecipanti abbiano l'ultima versione di Whatsapp. Una volta che vi siete accertati di questo, potete seguire la procedura:

Aprite Whatsapp; Selezionate la scheda "Chiamate", presente nella parte inferiore dell'applicazione vicino a "Stato" e "Fotocamera"; Da qui, basta cliccare sull'icona "Chiama" in alto a destra, riconoscibile dal telefono con il + al lato; Dalla nuova schermata, è necessario fare tap su "Nuova chiamata di gruppo".

L'applicazione darà la possibilità di aggiungere fino a sette partecipanti (il limite è di otto compreso l'organizzatore). Una volta selezionati, basta fare tap o sul pulsante videochiamata (con l'icona delle videocamera) o chiamata audio (che è riconoscibile dalla cornetta del telefono).

Nel caso in cui uno dei partecipanti non dovesse disporre dell'ultima versione di Whatsapp, si riceverà un errore e la chiamata non partirà fin quando tutti non avranno effettuato l'aggiornamento.

Quest'oggi è anche emerse l'indiscrezione secondo cui Whatsapp potrebbe presto integrare Messenger Rooms.