Come azzerare la cronologia di Netflix? È più semplice del previsto

Se un po' fanno discutere le nuove politiche di Netflix che premiano il binge watching, ammettiamo che non è sempre facile trovare quel contenuto che riesca a tenerci attaccati allo schermo. Se volete cancellare la lista delle serie lasciate in sospeso e che non avete intenzione di riprendere, siete nel posto giusto.

Ebbene sì. Siamo certi che anche il vostro, proprio come il nostro account, abbia una lista "Continua a guardare" piena zeppa di film e serie TV che riprenderete mai più.

Per fare il "cambio di stagione", per prima cosa dovrete andare sul portale ufficiale di Netflix dal vostro PC. In visuale desktop, accedete al vostro profilo (se ce n'è più di uno) e a quel punto spostate il cursore nell'angolo in alto a destra, dove trovate l'icona con il vostro avatar.

A questo punto, vi si aprirà un menu a tendina. Da qui, scegliete "Account" e successivamente "Profili e filtro famiglia". A questo punto, scegliendo "Attività di visione contenuti" avrete accesso alle attività relative ai singoli titoli. Vi basterà nascondere una per una le voci che non volete più vedere nella vostra lista oppure scegliete "Nascondi tutti" per svuotare completamente la cronologia di visione.

Come spiega la compagnia sulla pagina ufficiale del supporto, questa modifica può richiedere fino a 24 ore per essere visibile su tutti i dispositivi collegati all'account.