Come si va al bagno in assenza di gravità? Ecco l'igiene personale nello spazio

Sono tanti i misteri che circondano la vita nello spazio: come scopriremo i crimini oltre il nostro mondo? Ma soprattutto, come si comportano gli astronauti della ISS nelle azioni quotidiane come andare in bagno e prendersi cura della propria igiene? In maniera piuttosto ingegnosa ma estremamente funzionale.

Uso del bagno

Gli astronauti devono posizionarsi correttamente sul sedile del gabinetto e assicurarsi con delle cinghie per evitare di galleggiare via. L'urina viene gestita attraverso un dispositivo personale collegato a un tubo, che conduce il liquido in un contenitore di scarto grazie a un flusso d'aria che funge da aspiratore. Per i rifiuti solidi, si utilizza un sacchetto speciale inserito nel water, che attiva un sistema di vuoto per simulare l'effetto della gravità, insieme a ventilatori che purificano l'aria. Dopo l'uso, i sacchetti vengono sigillati e smaltiti in un'apposita sezione sotto il wc.

Che fine fanno i rifiuti

Né gli scarti liquidi né quelli solidi vanno sprecati. Nel primo caso vengono filtrati e riciclati insieme ad altri come umidità e sudore, trasformandoli in acqua potabile. I rifiuti solidi invece, sono conservati in un serbatoio e, quando è il momento, vengono trasferiti su una navicella di rifornimento non pilotata che li porterà a bruciarsi nell'atmosfera terrestre durante il rientro.

Lavarsi e farsi la doccia

Gli astronauti usano un panno imbevuto di una soluzione detergente senza risciacquo per lavarsi il corpo o le mani. Per i capelli, applicano uno shampoo speciale che non necessita di acqua, massaggiano il cuoio capelluto e poi asciugano con un asciugamano. È essenziale gestire bene i capelli per evitare che diventino un rischio di sicurezza, potendo essere inalati o irritare gli occhi. Contrariamente a quanto si possa pensare, assenza di gravità non significa assenza di odori. A tal proposito, sapete che odore ha la Stazione Spaziale Internazionale?

I vestiti sporchi che fine fanno?

A causa delle restrizioni sull'uso dell'acqua, lavare i vestiti a bordo dell'ISS non è possibile. Gli astronauti quindi portano i loro indumenti fino a quando non diventano troppo sporchi, dopodiché li scartano. Questi rifiuti, come tutti gli altri, verranno inceneriti quando rientrano nell'atmosfera terrestre.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.