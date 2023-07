Ecco come una balena cerca un'improbabile fonte di aiuto per liberarsi dai 'pidocchi'

Un video straordinario ha catturato il momento in cui una balena grigia ha cercato aiuto da un capitano di una barca per liberarsi dei parassiti sulla sua testa. Il filmato, postato su Facebook, è stato girato da un passeggero su una barca per l'osservazione delle balene che operava nell'Ojo de Liebre, una laguna della penisola di Baja in Messico.

Il video (che troverete come sempre in calce alla notizia) mostra la creatura che si avvicina alla piccola barca turistica mentre il capitano, identificato come Paco Jimenez Franco, inizia a rimuovere i "pidocchi della balena" (crostacei parassiti dell'ordine Amphipoda) dalla sua testa. Il mammifero marino rimane per un po', girando abbastanza a lungo da permettere a Franco di darle una pulizia accurata.

Franco, che da 20 anni fa questo mestiere, ha raccontato a The Dodo che ci è voluto del tempo prima che le balene si sentissero a loro agio con lui per effettuare questa "operazione" di routine. Parlando del suo primo incontro, il capitano ha affermato: "Una volta che ho rimosso il primo, si è avvicinata di nuovo affinché potessi continuare a farlo".

I pidocchi delle balene sono parassiti esterni che si trovano comunemente nelle lesioni cutanee, nelle narici e negli occhi delle balene. A differenza di quelli che rendono degli zombie le formiche, questi parassiti possono essere benefici per le balene perché mangiano le alghe sui loro corpi e si nutrono della pelle che si sfalda.

Tuttavia, alle volte, migliaia di queste piccole creature che si aggrappano strette, o si muovono, con i loro artigli estremamente affilati, devono dare molto fastidio alle creature, che cercano quindi di rimuoverne quanti più possibili. Alle volte, però, ci sono organismi che triplicano la durata della vita del loro ospite.