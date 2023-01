Come hanno fatto le balene a diventare così gigantesche? La spiegazione è semplice

Le balene, e in particolare la balenottera azzurra, sono tra gli esseri viventi più grandi sulla Terra. Quest'ultima è inoltre l'animale più grande mai esistito, superando in dimensioni anche i dinosauri più mastodontici. Come hanno fatto, dunque, a raggiungere queste dimensioni?

Una nuova ricerca ha tentato di far luce su questo quesito, individuando quattro geni che potrebbero essere i maggiori responsabili del gigantismo in questi animali, ma non solo. Secondo gli studiosi, i geni GHSR, IGFBP7, NCAPG e PLAG1 sono gli stessi che proteggono i cetacei dalla possibilità di sviluppare il cancro, oltre che causarne le notevoli dimensioni.

Le balene sembrerebbero infatti particolarmente a rischio per lo sviluppo di tumori, a causa della loro stazza e la loro longevità (la balena artica, ad esempio, può raggiungere i 200 anni). Dopo numerose ricerche però, abbiamo un'idea piuttosto chiara del perché le balene non si ammalano di cancro come ci aspetteremmo.

"Si scherza sul fatto che le balene dovrebbero nascere con il cancro e non potrebbero nemmeno esistere," afferma il biologo Vincent Lynch. "Sono semplicemente troppo grandi."

Per compiere il loro studio i ricercatori sono partiti da un gruppo di nove geni diversi, scoprendo che due di questi (GHSR e IGFBP7) erano legati alla produzione dell'ormone della crescita, mentre gli altri due (NCAPG e PLAG1) erano presenti anche in altri animali terrestri di grandi dimensioni. Da questi risultati, hanno perciò concluso che sono questi i quattro ingredienti strettamente necessari alla crescita dei cetacei. Inoltre, i geni del gruppo legato all'ormone della crescita influenzano il ciclo vitale delle cellule, fungendo così da soppressori di tumori.

Insomma, possiamo ringraziare la genetica di questi affascinanti animali se abbiamo la fortuna di ammirare le creature più grandi mai esistite nuotare nei nostri oceani. La speranza ora è di riuscire a porre fine alla caccia alle balene e ad evitare di causare la loro estinzione.