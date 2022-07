Ecco come i bambini di 11.000 anni fa si divertivano fra bradipi giganti

Spesso non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. Con i mezzi che abbiamo, in base a qualsiasi esigenza, possiamo spostarci ovunque. Ad esempio, in estate i nostri genitori ci portavano al mare, per farci divertire e passare qualche giorno in spensieratezza. Ma come si divertivano i bambini di 11.000 anni fa?

Quello che oggi è riconosciuto come il White Sands National Park, nel New Mexico, un tempo rappresentava uno dei principali luoghi dove i bambini giocavano con pozzanghere fangose. La particolarità? Quei solchi nel terreno furono realizzati da un gigantesco bradipo, un po’ come le paleotane analizzate qualche tempo fa.

L’individuazione del sito come passatempo per questi bambini è dovuta al rinvenimento di impronte impresse nel terreno fangoso. Siamo davvero fortunati che questi segni si sono conservati nel corso dei millenni. A dare indicazioni è Matthew Bennett, professore di scienze ambientali e geografiche alla Bournemouth University nel Regno Unito: questi bambini del Nord America vivevano durante il periodo del Pleistocene, cioè da 2,6 milioni a 11.700 anni fa.

Insomma, questi esseri umani non vivevano fin dalla nascita con la cosiddetta “fame agli occhi” e la natura non li rendeva immediatamente indomiti guerrieri degni di canzoni norrene. I bambini pleistocenici sapevano e volevano divertirsi.

Bennet, inoltre, suggerisce che le circa 30 impronte appartengono a bambini di homo sapiens con età compresa tra i 5 e gli 8 anni. Ma come si è arrivati alla conclusione che il “campo estivo” sia realizzato da un gigantesco bradipo?

L’estinta specie dovrebbe essere quella dei Nothrotheriops. I solchi del terreno, in sequenza e a forma di rene, sono dovuti al moto dell’immenso animale: mentre abbassa le zampe anteriori, subito dopo gli arti inferiori ripassano sul terreno appena calpestato. Le impronte sono poco profonde, circa 3 cm, ma sembra che fosse abbastanza da poterle riempire d'acqua e far divertire i bambini.

"Vediamo ‘piste’ per bambini molto spesso a White Sands", molto probabilmente perché, proprio come i bambini di oggi, questi ragazzi correvano in giro, lasciando centinaia di impronte al giorno, narra Bennett.

"In passato, avresti semplicemente portato tuo figlio al lavoro. E se il lavoro fosse stato attraversare l'ex fondale del lago per rintracciare un animale, avresti portato tuo figlio con te". Così lo studioso ha fatto intendere che i bambini accompagnavano i genitori durante la ricerca di metodi di sussistenza. Tra la raccolta dei frutti e l’uccisione di qualche animale, una capatina all’acqua park era d’obbligo!

[Credito immagine: Karen Carr/Servizio del Parco Nazionale]