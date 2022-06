Ecco come ha fatto questo bambino di 3 anni a trovare un tesoro da 4 milioni

Il nostro pianeta nasconde sicuramente tanti artefatti che sono in attesa di essere trovati. Alcuni vengono scoperti per hobby grazie ai metal detector e a volte questo passatempo ripaga, così come ci racconta la storia di un bambino di tre anni di nome James Hyatt, che mentre si trovava con suo padre ha trovato un tesoro da 4 milioni di dollari.

Dopo che il bimbo stava armeggiando con un metal detector, padre e figlio sentirono un suono abbastanza deciso provenire dallo strumento e, scavando fino all'origine del segnale, iniziarono effettivamente a vedere una luce color oro... la coppia aveva trovato un oggetto risalente a circa 500 anni fa.

20 centimetri sotto la superficie si trovava un'immagine della Vergine Maria con una croce scolpita su un medaglione. Sicuri di aver trovato un antico cimelio, padre e figlio segnalano la loro scoperta al British Museum per l'autenticazione. L'analisi confermò le idee sul ritrovamento: si trattava di un medaglione risalente all'alto medioevo.

La reliquia trovata dagli Hyatt pesava quasi nove grammi ed era composta per circa tre quarti di oro massiccio. All'epoca, secondo CBS News, l'oggetto aveva un valore di circa 4 milioni di dollari. Attualmente l'antichità è esposta nella galleria medievale del British Museum e, se dovesse essere venduta, il denaro sarebbe diviso tra gli Hyatt e il proprietario della proprietà in cui è stato trovato (secondo le leggi britanniche).

Tesori simili, contrariamente a quello che pensate, non sono così tanto rari.