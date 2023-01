Come si bloccano gli hashtag su TikTok? È facile evitare contenuti poco graditi

Gli algoritmi dei social network non sempre propongono contenuti che corrispondono ai nostri gusti, creando un feed non adatto a noi. Dopo avere visto come gestire i propri interessi su Instagram, ottenendo così post e Reel adeguati, ecco come influenzare i contenuti visibili su TikTok bloccando certi hashtag.

Purtroppo l’applicazione di casa ByteDance non è perfetta; ergo, i suggerimenti a noi dati non riflettono per forza i nostri gusti in maniera regolare. Il feed Per Te è tendenzialmente gestito dal misterioso codice di TikTok dietro le quinte, eppure noi possiamo avere una minima influenza su di esso. Ma come?

Per bloccare determinati hashtag sulla piattaforma e impedire la visualizzazione di video con determinati hashtag sulla pagina Per Te basta aprire l’app e scorrere tra i vari video fino a quando non se ne trova uno con l’hashtag da bloccare. A questo punto, basta toccare e tenere premuto lo schermo sul video per poi premere la voce “Non mi interessa” nel menu a comparsa.

Giunti a questo step, dovrebbe apparire la nuova schermata “Filtra hashtag” dove è possibile selezionare quelli che non si desidera più nel proprio feed. Premendo “Invia”, TikTok ci confermerà la selezione specificando che alcune parole chiave non possono essere filtrate. Per modificare i termini filtrati, allora, ci si deve recare su Impostazioni e privacy", quindi su "Preferenze contenuto", e infine su "Filtra parole chiave video".

Parlando della medesima piattaforma social, ricordiamo che dal 13 gennaio è disponibile su TikTok la Modalità Landscape.