Come bloccare l'accesso a Internet da iPhone? Ecco l'opzione totale

Per una qualsiasi ragione, in determinate circostanze potrebbe essere utile bloccare l’accesso ad internet del vostro telefono, anche semplicemente per “disintossicarsi” dai social e dalle piattaforme di messaggistica. Come si fa su iPhone?

La procedura principale consiste nell’aprire il Centro di Controllo e cliccare sul pulsante alla destra dell’icona che permette di mettere lo smartphone in modalità aereo: in questo modo si disattiveranno i dati mobili, ma per bloccare l’accesso ad internet dello smartphone dovrete anche disattivare il WiFi.

Alternativamente, nell’applicazione Impostazioni è presente il pannello relativo ai “Limiti di Utilizzo” e quindi nel menù “Restrizioni contenuti e privacy”. Qui vi basterà attivare il toggle “Restrizioni contenuti e privacy” e quindi modificare l’opzione di “Modifiche dati cellulari” in “Non consentire”. Dopo 15 secondi noterete che nel Centro di Controllo non sarà possibile attivare i dati cellulari accidentalmente: dovrete tornare nello stesso pannello per farlo. È questa l’opzione “totale” di cui parlavamo poco sopra.

