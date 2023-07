Come bloccare l'accesso a un sito Web da Microsoft Edge? Non è difficile

Dopo aver dato un'occhiata al funzionamento della nuova VPN di Microsoft Edge che ha recentemente esteso anche la quantità di traffico mensile nel suo piano gratuito, torniamo a parlare del browser di Microsoft per scoprire come bloccare un sito web.

Qualunque sia il vostro motivo, e qui pensiamo al Parental Control o molto più semplicemente all'efficientamento dei propri tempi lavorativi se si tratta di un sito che vi fa perdere molto tempo, esiste la possibilità di andare a inibire l'accesso a uno specifico sito internet sul vostro browser di fiducia.

Per farlo su Microsoft Edge, però, vi servirà un add-on di nome "Block Site", che trovate sullo store Microsoft.

Una volta trovato e installato sul proprio browser di sistema, non dovrete fare altro che aprire le sue impostazioni e inserire gli indirizzi dei portali che desiderate bloccare. Eventualmente, potrete anche impostare un redirect per reindirizzare la richiesta dell'utente su altri lidi. Se non sceglierete quest'ultima opzione, quando verrà digitato l'indirizzo bloccato, semplicemente verrà mostrata una pagina che annuncia l'impossibilità di caricare il sito poiché in blacklist.

Se vi interessano altri suggerimenti sul browser sviluppato dalla casa di Redmond e basato su Chromium, ecco alcuni consigli per usare al meglio Microsoft Edge nei contesti quotidiani.