Come si fa a bloccare gli aggiornamenti automatici di Windows 11? Si può

Nonostante l'importanza degli aggiornamenti del Sistema Operativo, gli aggiornamenti automatici possono rappresentare fonte di disturbo per alcuni utenti, soprattutto per chi non usa spesso il PC e si ritrova ogni volta nel mezzo di un update.

In questa guida cercheremo un po' di "ripassare" un po' quanto visto già qualche anno fa, quando vi abbiamo spiegato come sospendere gli aggiornamenti automatici di Windows 10. Di messo, oltre a più anni e una nuova versione dell'OS di Microsoft, è cambiata anche la grafica e la struttura delle Impostazioni di Sistema.

Potete approcciarvi alla sospensione degli aggiornamenti automatici in due modi. Il primo, temporaneo, consente di stabilire il giorno esatto in cui questi dovranno riprendere a funzionare correttamente. Per farlo, entrate nelle Impostazioni, cliccate dalla lista laterale su Windows Update e nella sezione Altre Opzioni scegliete Sospendi gli aggiornamenti. Sulla destra troverete un menu a tendina, da cui potrete scegliere per quanto tempo sospenderli, da una a cinque settimane.

Per disattivarli del tutto, invece, dovrete essere utenti consapevoli e rendervi conto dell'importanza degli aggiornamenti prima di tutto. Avviate lo strumento Esegui da Windows (in alternativa, potete aprirlo con la combinazione Tasto Windows + R) e digitate services.msc. A questo punto, dalla finestra Servizi, scorrete fino a trovare Windows Update e fate doppio clic sul nome. Nella finestra delle Proprietà, rimanete nella scheda Generale e cambiate il parametro di Tipo di Avvio da Manuale a Disabilitato. A questo punto non vi resta nient'altro da fare che applicare le modifiche e "godervi" i vostri aggiornamenti disattivati. Per ripristinarli, seguite lo stesso percorso e reimpostateli su Manuale.