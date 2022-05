Come bloccare tutte le chiamate in entrata su Android? C'è un'app

Se utilizzate una SIM e un dispositivo secondari solamente per i dati mobili legati alla connessione a Internet, potreste aver "sperimentato" una sensazione non propriamente piacevole. Infatti, purtroppo fenomeni come le chiamate mute sembrano riuscire a raggiungere anche numeri secondari. In questo contesto, si potrebbe voler fare qualcosa.

Più precisamente, qualcuno potrebbe magari voler bloccare tutte le chiamate in entrata su un dispositivo Android. Lo sappiamo: è una decisione un po' "drastica", ma capite bene che in determinati contesti, ad esempio nell'ambito di uno smartphone secondario che una persona porta con sé magari per fare da hotspot e (perché no) inviare qualche messaggio, questa possibilità potrebbe effettivamente tornare utile.

Ebbene, un'app che permette di fare questo senza troppi problemi è Calls Blacklist, disponibile sul Play Store di Google e già scaricata oltre 10 milioni di volte da quest'ultimo. Una volta avviata l'app, vi basterà premere sull'icona dei tre puntini collocata in alto a destra, fare tap sulla voce "Impostazioni", selezionare l'opzione "Blocco" e spuntare la casella "Tutte le chiamate" (e magari anche quelle "Numeri privati" e "Numeri sconosciuti", così da essere sicuri).

In questo modo, tutti gli scocciatori verranno bloccati (e potrete poi eventualmente vedere le chiamate ricevute nella sezione "Registro" dell'app). Per il resto, se volete adottare una soluzione "meno drastica", ad esempio bloccare le chiamate in entrata da numeri non in rubrica, potete chiaramente sfruttare le altre opzioni fornite dall'app a seconda delle vostre esigenze. In ogni caso, potreste anche voler dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo al blocco delle chiamate indesiderate, in cui abbiamo approfondito altre soluzioni che potrebbero tornarvi utili in questo contesto.