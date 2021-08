Come bloccare le chiamate indesiderate? Tutte le possibili soluzioni

È sicuramente capitato a ognuno di noi di ricevere chiamate indesiderate sul nostro smartphone, ritrovandoci dinanzi ad avvisi di chiamata da numeri ignoti alla cui risposta seguiva la consueta “parlantina” di call center e bot. Ma come si bloccano le chiamate indesiderate? Esistono varie soluzioni, alcune più semplici e altre più “radicali”.

Esattamente come spiegato quando abbiamo visto come sapere chi ci chiama al telefono, esistono molteplici applicazioni che svolgono un lavoro eccellente nell’identificazione e nel blocco delle chiamate da numeri sconosciuti o da call center a noi già noti.

Nel caso di smartphone Android, Google Telefono offre delle funzionalità minime che ci possono aiutare: basta aprire l’applicazione predefinita per le chiamate, indicata dalla cornetta bianca del telefono su sfondo blu, premere sul menu a tre puntini in alto a destra, poi su Impostazioni > Numeri bloccati. In questa schermata sarà possibile selezionare direttamente il blocco delle chiamate da numeri non identificati, oppure inserire direttamente numeri specifici a una black list locale.

Nel caso di iPhone, da iOS 13 in poi è possibile attivare la funzione “Silenzia numeri sconosciuti” seguendo il percorso Impostazioni > Telefono e poi toccando sulla voce dedicata. Esattamente come nel caso del robottino verde, ora le chiamate dai numeri sconosciuti verranno silenziate automaticamente, inviate alla segreteria e inserite nell’elenco delle chiamate recenti.

Alternativa particolarmente consigliata è l’installazione di app come TrueCaller, la quale fa un lavoro migliore nell’identificazione del numero e include anche una black list in cui inserire i contatti indesiderati.

Tutto ciò, però, non risolve il problema alla radice: finché il nostro numero di telefono è diffuso tra call center e aziende, continueremo a ricevere le chiamate da sconosciuti o società di vario tipo. Ciò vale sia per telefono mobile che fisso. La soluzione più estrema, quindi, è il cambio di numero: la soluzione è alquanto rapida, in quanto è sufficiente cogliere l’occasione per cambiare piano tariffario e ricevere una scheda SIM con numero nuovo, oppure cambiare offerta per la telefonia e rete fissa.

