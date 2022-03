Come bloccare le chiamate spam su Android? La funzione nascosta che non conoscete

In attesa dell’arrivo del nuovo registro delle opposizioni per i cellulari, che come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine sarà attivo entro fine Luglio, ha portato nuovamente all’attenzione degli utenti il tema delle chiamate spam ricevute a ripetizione. Non tutti sanno però che su Android c’è una funzione nascosta.

Il colosso dei motori di ricerca, da Android 6.0 alle versioni successive ha lanciato la funzione “ID Chiamante e Spam”, che permette di ricevere informazioni sulle persone o sulle società che effettuano chiamate e che non sono presenti nella rubrica. La feature permette anche di ricevere avvisi sulle potenziali chiamate indesiderate, e può essere attivata direttamente nell’app “Telefono”, quindi tramite i tre puntini che rimandano al menù “Impostazioni”, dov’è presente il tab “Spam e Filtro Chiamate”. Qui bisogna attivare l’opzione Visualizza ID chiamante e spam.

E’ possibile anche bloccare le chiamate indesiderate, attivando il “Filtro antispam perle chiamate”: in questo caso non si riceveranno notifiche per le chiamate senza risposta o i messaggi vocali, ma saranno elencate nella cronologia chiamate.

Questo sistema si aggiunge alle altre opzioni che consentono di bloccare le chiamate dai call center da linea fissa e mobile. Il consiglio principale però è di iscrivere il vostro numero di rete fissa al registro delle opposizioni.