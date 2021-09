Come bloccare un contatto Telegram? Non servono molti passaggi

Dopo avere visto come nascondere l’ultimo accesso su Telegram, torniamo nel servizio di messaggistica di Pavel Durov per vedere ancora una volta alcune impostazioni fondamentali per tutelare la propria privacy. Nello specifico, in questa occasione vedremo come bloccare un contatto su Telegram.

Esattamente come nel caso della guida relativa alla visualizzazione dell’ultimo accesso, i passaggi da seguire sono pochi e semplicissimi: sia nel caso di smartphone Android che iPhone con iOS, è sufficiente avviare l’applicazione sul dispositivo di interesse e, se volete bloccare un contatto con cui avete già avviato una conversazione, basterà visualizzare quest’ultima su schermo dal menu principale dell’app, tenere premuto sul nome, premere poi sull’icona a tre puntini in alto a destra, successivamente sulla voce “Blocca utente” nel menu a comparsa e, infine, sulla stringa rossa mostrata nella schermata pop-up.

Il procedimento cambia leggermente nel caso in cui non abbiate avviato conversazioni con il contatto che volete bloccare: in tale situazione, infatti, se avete il suo numero salvato in rubrica dovrete recarvi nella lista dei contatti Telegram tramite l’icona azzurra rotonda in basso a destra nella schermata principale, dove figura anche il simbolo di una matita. La sua pressione vi porterà alla schermata di creazione di un nuovo messaggio, dove potrete selezionare rapidamente il contatto che volete bloccare, per poi premere sul nome del contatto in alto, successivamente sull’icona a tre puntini in alto a destra e, infine, su “Blocca utente”, e il gioco è fatto!

A proposito di Telegram, nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento con temi, emoji interattive e dirette streaming.