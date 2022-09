Come bloccare indirizzi Gmail? Basta poco per salvarsi da spam e contatti indesiderati

Dopo avere visto come mettere fine al tracking su Gmail, torniamo sul servizio di posta elettronica firmato Google per vedere come bloccare contatti indesiderati su Gmail, cosicché possiate liberarvi di individui noiosi e spam persistente pulendo la vostra casella e-mail.

Prima di osservare i passaggi da seguire, facciamo presente che bloccare un indirizzo e-mail sul client della Grande G non impedisce la ricezione di messaggi, bensì contrassegna automaticamente le mail future come spam portandole nella sezione apposita anziché nella Posta in arrivo.

Detto ciò, il metodo più semplice per bloccare qualcuno su Gmail è tramite una e-mail ricevuta dall’indirizzo interessato: una volta aperta una di esse è sufficiente cliccare sul menu a tre punti verticali presente sul lato destro dello schermo e poi cliccare sulla voce “Blocca (nome del contatto)”; niente di più semplice”.

Come avrete intuito dalle indicazioni, questi sono i passaggi da seguire su browser web da PC. Vale lo stesso da smartphone? Aprendo l’app Gmail e una e-mail ricevuta dal fastidioso mittente è possibile trovare gli stessi tre punti verticali accanto al nome del mittente stesso: premendoli si trova, tra le ultime voci, la dicitura “Blocca utente”, e il gioco è fatto!

