Come bloccare i messaggi privati da sconosciuti su Twitch? È semplice da Android

Dopo aver approfondito i benefici legati a Twitch Turbo, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare piattaforma viola. Potreste infatti non saperlo, ma quest'ultima integra anche un'opzione che permette di disattivare la ricezione dei messaggi privati legati a sconosciuti.

D'altronde, questa tipologia di piattaforma può potenzialmente "dare in pasto" il proprio username a un buon numero di persone, soprattutto se si è soliti lasciare molti commenti in chat, quindi mettere in atto una precauzione di questo tipo può risultare interessante. Tra l'altro, procedere dall'app per dispositivi mobili di Twitch, ad esempio quella accessibile dal Play Store di Google, è un gioco da ragazzi.

Infatti, una volta avviata quest'ultima, chiaramente dopo aver eventualmente eseguito il login, vi basta premere sull'icona del profilo, collocata in alto a sinistra, per poter dunque selezionare l'opzione "Impostazioni account". È quindi nel contesto di questa pagina che risiede la voce "Sicurezza e privacy", che è quella che interessa a voi.

Una volta raggiunta questa sezione dell'applicazione, non vi resta insomma che attivare l'opzione "Blocca messaggi privati da sconosciuti", che eviterà gli scocciatori che non sono vostri follower, abbonati, moderatori o editor. In questo modo dovreste quindi riuscire a evitare quantomeno un po' di spam.