Come bloccare musica che non piace su Spotify? Sì, si può fare

Dopo averci incuriositi e terrorizzati con la canzone che ci salva da Vecna su Spotify, torniamo a occuparci della piattaforma verde per la musica in streaming per una curiosità legata, invece, a quei brani che proprio non vorremmo ascoltare per nulla al mondo.

In effetti, su Spotify esiste un'utile funzione pensata per farci stare alla larga da canzoni e artisti che possano evocare brutti ricordi oppure che semplicemente non ci piacciono e che preferiremmo evitare di trovare nelle playlist generate all'interno dell'app.

Bloccare un artista è piuttosto semplice: basterà aprire l'app, cercare l'artista che abbiamo preso di mira ed entrare nella sua pagina. Prima dei brani popolari, accanto al pulsante Segui, selezionare i tre puntini per far apparire il menu a comparsa e scegliere "Non riprodurre".

In questo modo, la musica di quell'artista non verrà più scelta per far parte delle nostre selezioni, radio casuali e persino se cercheremo un suo brano in particolare non avremo la possibilità di riprodurlo.

Solo tornando sulla sua pagina e selezionando, stavolta, "Consenti la riproduzione del brano", sarà possibile tornare ad ascoltarlo come se niente fosse.

Nel frattempo, ricordiamo anche l'annuncio delle Community su Spotify, una feature richiesta a gran voce dagli utenti della piattaforma a cui l'azienda ha finalmente deciso di dare ascolto.