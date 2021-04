Come bloccare pubblicità su Chrome? Vediamo come configurare Adblock

Adblock è l'estensione più popolare del web, dal momento che consente di bloccare le pubblicità dai siti. Se siete tra coloro che non l'avete installata, oggi vi spieghiamo come attivarlo in maniera del tutto gratuita.

Il primo passo è rappresentato dal download di Adblock attraverso il Chrome Web Store. Una volta effettuato il download, noterete che in alto a destra vicino alla barra degli indirizzi sarà presente una nuova icona con una mano bianca su uno sfondo rosso: è il segnale che Adblock è attivo, e di conseguenza collegandovi su qualsiasi sito web noterete che al posto dei banner "classici" compariranno delle bande bianche.

Se volete disattivarlo su una determinata pagina o sito web, potete semplicemente cliccare sull'icona per accedere a tutte le informazioni sull'attività in corso da parte di Adblock, che indicherà il numero di pubblicità bloccate. Tramite i due pulsanti in basso potrete scegliere di sospendere Adblock su quel determinato sito solo per una volta, se dopo aver chiuso la pagina intendete riattivarlo, oppure "sempre" per inserirlo nella white list.

Ovviamente, non dimenticate di disattivare Adblock sulle pagine di Everyeye. Potete inserirci nella vostra whitelist applicando il filtro tramite questa pagina.

Questa guida si riferisce esclusivamente alla versione PC di Chrome, e non a quella mobile.