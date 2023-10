Come bloccare le pubblicità su Smart TV? Ecco alcune possibilità

Il primo Smart TV risale al 2007: ebbene sì, sono passati più di 15 dal lancio dei televisori intelligenti sul mercato! Nell'ultima decade e mezza, tuttavia, anche il mondo delle TV Smart è stato colonizzato dalle pubblicità. Fortunatamente, però, esistono alcuni modi per bloccarle: vediamo i principali.

Il metodo più rapido è quello di bloccare i domini utilizzati dalla TV per ricevere le pubblicità direttamente tramite il router. Ovviamente non parliamo delle pubblicità dei canali via cavo, ma di quelle legate ai servizi digitali: per rimuoverle, utilizzate il vostro PC ed effettuate l'accesso al vostro router. Fatto ciò, recatevi nella sezione delle impostazioni che vi permette di bloccare alcuni siti web (e che purtroppo varia da prodotto a prodotto: dovrete cercare un po'). Infine, inserite nella blacklist gli indirizzi web da cui la Smart TV recupera le proprie pubblicità e il gioco sarà fatto.

Un altro sistema molto efficace e simile al precedente, invece, è quello di modificare il server DNS della Smart TV, optando per una soluzione terza in grado di bloccare le pubblicità. Questi servizi DNS, di solito, hanno un costo, ma se già ne utilizzate uno (o se siete davvero stanchi delle pubblicità sul vostro televisore) questa opzione farà al caso vostro. L'impostazione è molto semplice: vi basterà infatti entrare nelle impostazioni internet del televisore e inserire il server DNS che avete scelto. Semplicissimo!

Terzo strumento, ancora più semplice degli altri due ma anche leggermente più costoso, è quello di utilizzare un adblocker a livello di rete. Stiamo ovviamente parlando di una pratica controversa e che potrebbe negativamente impattare l'esperienza utente su alcune piattaforme (per esempio, YouTube sta combattendo gli AdBlock con tutte le sue forze e potrebbe persino bloccare la possibilità di vedere video a chi li utilizza), ma che potete sicuramente implementare come ultima spiaggia contro le pubblicità troppo invadenti: ricordate però che in questo caso le inserzioni spariranno da tutti i vostri dispositivi!