Come bloccare gli spoiler su Chrome? Con Elden Ring alle porte può essere utile

Oggi arriva nei negozi la nuova esclusiva targata PlayStation, Horizon 2 Forbidden West (qui trovate la nostra recensione di Horizon 2 Forbidden West) e la prossima settimana sarà la volta dell'attesissimo Elden Ring. Sui social si moltiplicano quindi i filmati, post e simili sui due titoli, ma come fare per evitare qualsiasi tipo di spoiler?

In soccorso degli utenti Chrome c'è un'estensione che non tutti conoscono. Si chiama Spoiler Protection e può essere scaricata, gratuitamente, direttamente attraverso questo indirizzo.

Il funzionamento è molto semplice: il plugin una volta installato permette di inserire al suo interno delle keyword che, quando rilevate sul web durante la navigazione, faranno "scomparire" i contenuti. Ciò non riguarda solo Facebook e Twitter, ma anche le pagine web tradizionali e YouTube.

Nel nostro caso, abbiamo inserito come keyword da nascondere "elden ring", per evitare gli spoiler del nuovo titolo di From Software. Ebbene, provando a cercare su YouTube i video legati all'opera di Myazaki, ecco cosa ci siamo trovati di fronte. In questo modo è praticamente impossibile beccarsi spoiler di sorta.

Il consiglio è di inserire nelle keyword non solo il titolo dell'opera, ma anche quelle collegate. Nel caso de il Trono di Spade, ad esempio, consigliamo di inserire anche le parole chiave Game of Thrones ed i nomi dei personaggi principali.