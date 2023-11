Come bloccare le telefonate su Telegram? Ecco come scegliere chi può chiamare

Dopo aver approfondito Telegram Premium e relativi vantaggi, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, potreste non saperlo, ma quest'ultima integra una comoda funzione per bloccare le chiamate degli sconosciuti (ed eventualmente non solo).

A tal proposito, una volta avviata l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di Telegram, ad esempio quella scaricabile direttamente a partire dal Play Store per Android, vi basta banalmente premere sull'icona dell'hamburger, collocata in alto a sinistra, per poter poi selezionare la voce "Impostazioni".

Così facendo, infatti, compariranno a schermo un ampio numero di opzioni legate a Telegram, che possono tornarvi utili sotto vari punti di vista. L'area che interessa a voi, però, è quella "Privacy e sicurezza". È infatti in quest'ultima che risiedono svariate funzioni pensate per non consentire agli altri di accedere a troppe informazioni su di voi.

Ecco, dunque, che fare tap sulla voce "Chiamate", accessibile in basso nella scheda "Privacy", può consentirvi di scegliere chi può effettivamente chiamarvi attraverso Telegram. Le opzioni sono "Tutti", "I miei contatti" e "Nessuno". Sapete già cosa scegliere se non volete scocciatori, ma per il resto potreste voler dare un'occhiata anche all'area che consente di inserire delle eccezioni (ad esempio, quell'unico amico di cui vi fidate che potrebbe effettivamente pensare di chiamarvi tramite Telegram). Insomma, adesso siete a conoscenza anche di questa possibilità.