Come bloccare 'ti ha taggato in una guida' su Instagram?

Da qualche settimana su Instagram ha fatto capolino una nuova forma di disturbo per gli utenti. Si tratta della notifica in cui si legge che si è stati "taggati in una guida": nella maggior parte dei casi si tratta di guide che promettono fantomatici premi come iPhone o TV, ma sono ovviamente pubblicità ingannevoli.

Le guide sono un nuovo formato di Instagram che propongono degli annunci scorrevoli e mirati e che dovrebbero avere l'obiettivo di offrire agli utenti consigli utili su come portare avanti determinate attività. Tuttavia, i bot e spammer ne stanno approfittando per sponsorizzare i loro tentativi di phishing e per promettere iPhone o altri prodotti d'elettronica ed informatica sotto forma di catene di Sant'Antonio.

Il nostro consiglio è di segnalare immediatamente ad Instagram gli avvenimenti di questo tipo, e di bloccare i profili e quelli che potrebbero creare direttamente tramite la funzione ad hoc a cui si può accedere facendo swipe da destra verso sinistra nel pannello delle notifiche.

Inoltre, potrebbe essere utile (soprattuto se siete bersagliati da queste notifiche) limitare le menzioni: ciò è possibile tramite il menù Impostazioni di Instagram, accessibile tramite le tre linee in alto a destra nella pagina nel vostro profilo. Qui spostatevi in privacy e quindi menzioni: a questo punto impostatele su "persone che segui". In questo modo solo coloro a cui avete dato il follow potranno taggarvi in post, foto ed appunto guide.