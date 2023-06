Come bloccare il touch screen su YouTube? La protezione per i più piccoli

Con l'arrivo di YouTube Kids sono ormai tantissimi i genitori che hanno iniziato a lasciare i propri figli, talvolta anche molto piccoli, davanti ad uno schermo. Così facendo, però, il rischio che i bambini riescano, tramite il touchscreen, a interrompere la riproduzione o a cambiare video o applicazione, accedendo a contenuti inappropriati, è elevato.

Per questo, esistono dei sistemi per bloccare lo schermo di YouTube e YouTube Kids. Noi vi mostreremo quelli esistenti su iOS e Android, che potete facilmente replicare sul vostro iPhone, iPad, smartphone o tablet prima di consegnare il device nelle mani di un bambino. Queste procedure, inoltre, possono essere utilizzate anche per altre app!

Su iOS la procedura è (relativamente) semplice. Recatevi nelle impostazioni e, da qui, aprite il sotto-menu "Accessibilità". Scorrendo verso il basso in questo sotto-menu, troverete l'impostazione "Accesso Guidato". Toccatela e attivate il relativo toggle. Da qui, toccate "Impostazioni Codice" e selezionate un codice per Accesso Guidato. Fatto ciò, potete chiudere l'app Impostazioni.

Recatevi dunque su YouTube e fate partire il video che il vostro pargolo desidera guardare. A questo punto, non dovrete far altro che attivare Accesso Guidato premendo tre volte sul tasto laterale di blocco dell'iPhone o iPad. Così facendo, ad ogni tocco apparirà la richiesta di inserire il vostro codice, che ovviamente non dovete fornire al bambino. In questo modo eviterete che dei tocchi "indesiderati" spianino la via alla visione di contenuti sensibili.

Sfortunatamente, non tutti gli smartphone Android hanno una funzione simile a quella garantita dagli iPhone. Se non sapete se il vostro device la possiede o meno, potete recarvi nelle Impostazioni e cercare la funzione di "Screen Pinning", o "Blocca su Schermo". Se trovate questa opzione, potete semplicemente attivarla per YouTube o YouTube Kids. In questo modo, i vostri bambini potranno navigare liberamente su YouTube, ma non potranno utilizzare altre app.

Se invece il vostro smartphone non è dotato di questa feature, dovrete utilizzare un'app di terze parti.