Come bloccare un utente su Discord? Ecco cosa succede dopo

Vi abbiamo già spiegato come passare un server Discord a qualcun altro, ma se volete essere dei bravi moderatori della più grande piattaforma VoIP al mondo dovete anche sapere come bloccare altri utenti su Discord e, soprattutto, quali sono le conseguenze di questa azione "estrema".

Se state utilizzando la web app di Discord, il modo migliore per bloccare un utente è farlo direttamente dal suo profilo. Per farlo, cercate l'utente tra i vostri messaggi privati o sui canali e server di Discord. Da qui, cliccate sul nome dell'utente e aprite il suo profilo. Infine, cliccate sui tre puntini accanto allo username e selezionate "Blocca", o "Block" in inglese.

Sull'applicazione di Discord per iOS e Android, invece, potete seguire lo stesso procedimento o, più semplicemente, accedere al profilo dell'utente che volete bloccare toccando la sua foto profilo e, da qui, limitarvi a toccare "Blocca". In questo modo, non sarà necessario accedere a Discord dal PC per svolgere l'operazione.

Attenzione, però! Se decidete di rimuovere una persona dalla vostra lista degli amici o di bloccarla, quest'ultima potrebbe accorgersi di ciò che avete fatto. Non c'è insomma un modo "nascosto" per bloccare un altro utente. Come per ogni altra piattaforma e social network, il blocco di un altro utente (specie se si tratta di una persona che conoscete anche nella vita vera) è una decisione estrema, da non prendere a cuor leggero.

Prima di bloccare un altro account su Discord, per esempio, potete dare un'occhiata alle impostazioni della privacy del servizio VoIP. Le impostazioni di default del servizio, infatti, permettono a tutti gli iscritti ai medesimi server di cui fate parte di inviarvi dei messaggi. Tuttavia, se fate parte di gruppi particolarmente numerosi e volete evitare messaggi "indesiderati", la cosa migliore da fare è aprire le impostazioni di Discord, cliccare su "Privacy e Sicurezza" e poi disattivare il toggle "Permetti messaggi diretti dai membri dei server".