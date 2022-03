Come fanno i boa constrictor a respirare quando stritolano le loro prede?

Il boa constrictor ha questo nome per una ragione. Le sue prede sono avviluppate da esso, che stringe a tal punto da impedire al sangue di queste di fluire, e poi, aprendo le fauci, le divora per intero.

È noto per mangiare opossum e ratti. Alcuni dei suoi parenti più grandi, gli anaconda, sono in grado di divorare capibara e cervi interi, mentre i pitoni, come avrai sentito, riescono a ingoiare anche gli uomini!

Ma ciò che il boa compie, quando gli prende “il languorino”, non è un'impresa da poco. "Predano per 10, 15, fino a 45 minuti", afferma Elizabeth Brainerd, biologa evoluzionista della Brown University. "E questo richiede un bel po' di energia, quindi dovranno pur respirare". Tra i superpoteri di questi rettili è anche annoverata la capacità di vedere le vittime nell'oscurità più totale.

Brainerd e i suoi colleghi si sono chiesti come respirano i boa constrictor in condizioni così anguste e hanno scoperto che sono in grado di spostare con precisione la regione della loro gabbia toracica, la cui funzione è quella di aspirare aria nei polmoni. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Experimental Biology. Le scoperte fanno luce sull'anatomia dei serpenti e su come questi predatori striscianti si stiano diffondendo in così tante parti del mondo.

"La grande ingestione di prede ha davvero aperto nuove strade per l'evoluzione dei serpenti, che altrimenti non sarebbero state possibili", afferma John Capano, biologo evoluzionista della Brown University e autore dello studio. Analizzando l’evoluzione dei vertebrati ci si rende conto che inspirare ed espirare è più complesso di quanto sembri.

"Respirare è una di quelle cose che sembrano super semplici", afferma Allison Hsiang, una paleobiologa computazionale dell'Università di Stoccolma, che non è stata coinvolta nello studio. "Ma se osserviamo tutti i principali gruppi di vertebrati, fondamentalmente respiriamo tutti utilizzando sistemi completamente diversi".

Gli esseri umani, ad esempio, hanno un diaframma, mentre gli uccelli usano i sacchi aeriferi. I serpenti, invece, dipendono completamente dalla loro gabbia toracica e, inoltre, hanno un corpo longilineo che si trova subito dietro una testa relativamente minuscola e richiedono molto cibo per mantenersi.