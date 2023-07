Come fanno i buchi neri supermassicci a essere così...supermassicci?

L’esistenza dei buchi neri supermassicci è una sfida epica per l’astrofisica moderna. Un nuovo studio pubblicato su Astrophysical Journal sembra però avvicinarci alla comprensione dei mostri cosmici che vivono nel cuore delle galassie.

Come il nome può suggerire, i buchi neri supermassicci hanno una massa enorme, pari a milioni o anche miliardi di volte quella del Sole. Alcuni di questi buchi neri si sono formati "solo" un miliardo di anni dopo il Big Bang e questo rappresenta un bel grattacapo per gli scienziati. I vari modelli proposti per la formazione di questi oggetti, infatti, non spiegano a pieno come sia possibile raggiungere una massa tanto grande in così poco tempo.

Simulando i processi di fusione tra galassie, un team di ricercatori Taiwanesi ha studiato la crescita dei buchi neri supermassicci e il loro impatto sulle galassie ospiti. Gli scienziati hanno scoperto che i buchi neri crescono principalmente divorando nubi molecolari, un tipo di nube interstellare costituita da idrogeno molecolare. Sebbene costituiscano meno dell'1% del volume del mezzo interstellare di una galassia, le nubi molecolari rappresentano le regioni con maggiore densità.

Grazie alla forza di gravità, le nubi molecolari cadono in modo efficiente nel centro galattico rispetto ai gas neutri e ionizzati, aumentando rapidamente il tasso di formazione delle stelle nella galassia e fornendo il nutrimento necessario per la rapida crescita del buco nero. Ciò consente ai buchi neri che originariamente avevano solo pochi milioni di masse solari di crescere velocemente fino a miliardi di masse solari.

"I risultati della nostra ricerca possono offrire una comprensione più approfondita dell'evoluzione delle galassie. Prevediamo che ci saranno ulteriori risultati osservativi per verificare le nostre conclusioni", ha dichiarato Chi-Hong Lin, autore principale dello studio.