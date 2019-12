Come fanno i buchi neri supermassicci a crescere così in fretta?

I nostri attuali modelli di crescita non sanno spiegare in che modo facciano i buchi neri supermassicci - veri e propri mostri cosmici che possono essere anche 40 miliardi di volte più massicci del Sole - a crescere così velocemente.

"Questo è ancora un grosso problema nell'astrofisica", afferma John Regan, astrofisico dell'Università di Dublino. Mentre il buco nero assorbe gradualmente polvere e gas, può aumentare le sue dimensioni, raggiungendo infine le proporzioni gigantesche di un buco nero supermassiccio, come il protagonista dell'immagine del secolo.

Gli scienziati stanno cercando di capire se questi mostri cosmici possano formarsi dalla morte di stelle supermassiccie che, dopo aver finito il loro carburante cosmico, collassano su loro stesse. Per farlo, il dottor Regan ha coordinato un progetto chiamato SmartStars, utilizzando uno dei più potenti supercomputer dell'Irlanda.

Il team ha infatti scoperto che tali stelle potrebbero crescere fino a 250.000 volte la massa del Sole entro 200 milioni di anni dal Big Bang. Anche i supercomputer, però, hanno dei limiti, e i ricercatori non sono riusciti ad andare oltre. Per una risposta concreta, la simulazione deve coprire un range di tempo di 800 milioni di anni. Per il dott. Regan, però, si tratta di "un ottimo punto di partenza". "Durante la prossima generazione di supercomputer saremo in grado di portare queste simulazioni sempre più avanti."

Altri strumenti in futuro saranno utili per scoprire di più su questo misterioso meccanismo. Come ad esempio il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA, che dovrebbe essere lanciato nel 2021, e l'Advanced Telescope for High Energy Astrophysics (ATHENA) dell'Agenzia spaziale europea, che sarà lanciato nel 2031 e studierà proprio questi mostri cosmici.