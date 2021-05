Come bullismo e obesità come influiscono sulla mentalità degli adolescenti?

Sebbene siano più le ragazzi adolescenti ad essere colpite dalla depressione, la salute mentale dei ragazzi sembrerebbe essere maggiormente colpita se soffrono di obesità. Al contrario, per quanto riguarda il bullismo la questione è indipendente dal sesso.

I ricercatori dell'Università di Uppsala sono arrivati alla conclusione che il bullismo è un fattore di notevole rischio, persino più dell'essere sovrappeso, per la depressione. Sono stati monitorati adolescenti per ben sei anni prima di pubblicare lo studio sul Journal of Public Health.

"Lo scopo del nostro studio era trovare la connessione tra indice di massa corporea e sintomi depressivi" ha detto Sofia Kanders, dottoranda presso il Dipartimento di Neuroscienze "volevamo inoltre esaminare da vicino se essere soggetti a bullismo influisse su questa relazione nel tempo. Inoltre, volevamo sapere se esistessero differenze di genere."

Nel 2012, successivamente nel 2015 e poi ancora nel 2018, gli studenti della contea di Vastmanland hanno effettuato un questionario dove era richiesto il peso e l'altezza, oltre che domande sui sintomi depressivi. Quando iniziò lo studio avevano una media di 14,4 anni, alla fine circa 19,9.

In base ai risultati, quindi al loro indice di massa corporea e ai sintomi depressivi, gli adolescenti sono stati divisi in tre gruppi: quelli che erano di un peso normale, quelli in sovrappeso e quelli obesi - per cui esiste oggi un farmaco.

Indipendentemente dal loro peso le ragazze hanno mostrato di avere più sintomi della depressione. Ad esempio, nel 2012, ben il 17% delle ragazze mostrava sintomi di depressione, al contrario della percentuale maschile che era soltanto di 6. Nel 2015 la percentuale nelle ragazze era aumentata quasi del doppio, ovvero raggiungendo il 32%, i ragazzi 13%. Nel 2018 le percentuali erano rispettivamente il 34% e il 19%.

Inaspettatamente non era il peso ad influenzare maggiormente la depressione delle ragazze, invece per i ragazzi era esattamente l'opposto. "Quando abbiamo analizzato ragazze e ragazzi separatamente, abbiamo visto che i ragazzi con obesità nel 2012 avevano un rischio di avere sintomi depressivi cinque volte di più rispetto ai ragazzi normopeso. Nelle ragazze, non vi era questa connessione."

Nonostante tutto, lo studio non è riuscito a capire da cosa dipendessero le differenze di genere, i ricercatori hanno infatti rivelato che servirebbero ulteriori ricerche, più specifiche.

"Una conclusione chiave e un messaggio da portare a casa dal nostro studio è che il bullismo può influenzare la malattia mentale per molto tempo, il che rende estremamente importante le misure preventive contro il bullismo nelle scuole."

