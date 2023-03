Come buttare fuori una persona da Netflix? Bastano pochi clic

Ora che Netflix si appresta a bloccare la condivisione delle password in tutto il mondo, potreste aver deciso di "fare pulizia" sul vostro account, rimuovendo l'accesso a tutti gli "scrocconi", come parenti, amici e ex-ragazze che ancora usano i vostri dati per guardare le proprie serie TV preferite. Ma come farlo?

Per eliminare l'accesso ad alcuni utenti connessi al vostro account Netflix vi basterà dissociare i loro dispositivi dal vostro profilo. Se non sapete come farlo, una FAQ di Netflix fornisce tutte le indicazioni del caso. Innanzitutto, dovrete accedere alla pagina di gestione dispositivi del servizio di streaming: potete farlo da PC o da mobile, non cambia nulla.

Una volta aperta la pagina, vi basterà selezionare il dispositivo che volete scollegare e cliccare "Esci", in modo da dissociare (anche da remoto, ovviamente) il device dal vostro account Netflix, "buttando fuori" ospiti indesiderati e scrocconi. La pagina di gestione dispositivi è comunque ottima anche per sapere quali (e quanti, soprattutto) schermi sono stati autorizzati a riprodurre film e serie TV Netflix tramite il vostro account: ricordatevi di controllarla periodicamente, così da riconoscere anche eventuali accessi "sospetti" al vostro profilo sulla piattaforma.

Se invece desiderate adottare una linea più dura, quella della disconnessione di tutti i device collegati al vostro account Netflix, vi basterà accedere all'apposita pagina web del servizio e cliccare "Esci".

Un altro strumento molto utile per prevenire accessi indesiderati al vostro account, dopo aver "buttato fuori" tutti i dispositivi non di vostra proprietà, è il cambio della password di Netflix, che impedirà agli "scrocconi" di utilizzare le vostre credenziali (che, magari, ricordano a memoria) per rientrare nel profilo da cui erano stati precedentemente dissociati. Per modificare la password, vi basterà recarvi nell'apposita pagina di recupero e modifica password di Netflix e seguire la semplice procedura indicata, che prevede l'identificazione via mail o SMS.