Come calcolare il Codice Fiscale online? Il metodo immediato e gratuito

Dopo aver visto come avere la Tessera Sanitaria su Cellulare, torniamo a occuparci di servizi relativi alla sfera fiscale per rispondere a un'altra domanda piuttosto gettonata: come si calcola il Codice Fiscale online?

Questo codice è necessario per portare a termine pratiche, compilare form e per le questioni più disparate della vita personale; tuttavia, può capitare a tutti di dimenticarsi una cifra o una lettera nonostante lo si sappia ormai a menadito.

In questa situazione, se non si ha a portata di mano la carta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate oppure la Tessera Sanitaria o, ancora, la nuova Carta d'Identità Elettronica che prevede anche quest'informazione, esiste comunque un metodo a oggi validissimo per calcolarlo in pochi secondi.

Tutto ciò che bisogna fare è, naturalmente, essere in possesso dei propri dati anagrafici per compilare il form presente sul sito di CodiceFiscaleOnline per ottenerlo in pochi istanti e, soprattutto, in maniera totalmente gratuita in qualunque posto vi troviate, anche da smartphone.

Una volta ottenuto, se si stava compilando un documento online, sarà sufficiente selezionarlo e copiarlo per poi tornare sui nostri passi e incollarlo dove richiesto.

Tra le novità dell'ultimo periodo, poi, ricordiamo che è possibile anche richiedere la Tessera Sanitaria con SPID per stamparne una copia o richiederne un duplicato a domicilio.