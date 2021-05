Come calcolare online l'ISEE per il bonus TV DVB-T2? Ecco il tool dell'INPS

Con l'approssimarsi dello switch off al DVB-T2, sono tanti gli utenti costretti a cambiare i loro apparati per accedere al nuovo digitale terrestre. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il Governo permette di godere del bonus TV da 50 Euro che è riservato ai nuclei familiari con ISEE pari o superiore ai 20mila euro.

Ma come si fa per calcolare l'ISEE del vostro nucleo familiare?

Se non avete a disposizione il documento cartaceo (o digitale) ufficiale, in vostro soccorso arriva un tool online dell'INPS, che permette di effettuare l'auto determinazione dell'ISEE familiare.

Per accedervi basta semplicemente collegarsi alla pagina relativa alla simulazione del calcolo ISEE. Precisiamo che non è richiesto l'inserimento di alcun dato personale, tanto meno sono richieste le credenziali SPID o altro. Ciò che dovete fare è cliccare su "ISEE ordinario", e quindi effettuare la siulazione completa.

In fase di inserimento delle informazioni vi sarà richiesto l'anno di simulazione, il numero di componenti per il nucleo familiare, ma anche i figli conviventi ed informazioni sulla casa di abitazione, patrimonio immobiliare, redditi ed altro.

Ovviamente, per capire se siete in grado di accedere o meno all'ISEE, è necessario inserire dati veritieri, altrimenti al momento della verifica e dell'auto certificazione il voucher verrà rifiutato.