Ecco come cambia l'altezza dei bambini e dei ragazzi nei diversi paesi del mondo

Uno studio ha analizzato i dati di 65 milioni di bambini di età compresa tra 5 e 19 anni in 193 paesi del mondo, rivelando la loro altezza e il loro peso. Questi due parametri, infatti, sono indicatori della salute e della qualità della dieta dei bambini in età scolare.

Esiste una differenza di 20 centimetri tra i ragazzi delle nazioni più alte e più basse. Ad esempio, lo studio ha rivelato che la ragazza media di 19 anni in Bangladesh e Guatemala (le nazioni con le ragazze più basse del mondo) ha la stessa altezza di una ragazza media di 11 anni nei Paesi Bassi, la nazione con ragazzi e ragazze più alti.

La ricerca ha rivelato che le nazioni con i 19enni più alti si trovavano nell'Europa nord-occidentale e centrale e includevano Paesi Bassi, Montenegro, Danimarca e Islanda. I paesi con i ragazzi più bassi, invece, si trovano principalmente nell'Asia meridionale e sud-orientale, in America Latina e in Africa orientale.

I ricercatori avvisano che un'alimentazione infantile altamente variabile, in particolare la mancanza di cibo di qualità, può portare a una crescita stentata e a un aumento dell'obesità infantile. I maggiori miglioramenti dell'altezza media dei bambini nel periodo di 35 anni sono stati osservati nelle economie emergenti come Cina, Corea del Sud e alcune parti del sud-est asiatico.

L'analisi ha anche rivelato l'indice di massa corporea, una misura del rapporto altezza/peso. I 19enni con il più alto indice di massa corporea sono stati trovati nelle isole del Pacifico, in Medio Oriente, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda. L'esatto opposto è stato riscontrato nei paesi dell'Asia meridionale come l'India e il Bangladesh.

"I bambini in alcuni paesi crescono in modo sano fino a cinque anni, ma restano indietro negli anni scolastici. Ciò dimostra che esiste uno squilibrio tra gli investimenti nel miglioramento della nutrizione nel scolari e bambini e adolescenti in età scolare", afferma il professor Majid Ezzati, autore senior dello studio.