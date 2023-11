Ecco come cambia il nostro cervello con le videochiamate su Zoom

Sono state le nostre compagne quotidiane per anni, in un periodo come quello della pandemia che (si spera) ci lasciamo oramai alle spalle. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Imaging Neuroscience però, le applicazioni per videochiamate e conferenze come Zoom avrebbero un singolare impatto sul nostro cervello.

Lo studio condotto dalla prestigiosa Yale University, pone nuovamente l’accento sull’importanza dei rapporti sociali "faccia a faccia". Sembra infatti che il nostro cervello non elabori le conversazioni su Zoom allo stesso modo delle conversazioni dal vivo. Questa volta non parleremo dunque dell’area del cervello che riconosce un suono sbagliato, ma di un’attuale argomento di dibattito.

In particolare, i ricercatori dopo aver reclutato un campione di 28 adulti sani senza problemi di vista e ben differenziati per età, sesso ed etnia, hanno confrontato il modo in cui due persone interagivano tra loro in tempo reale e sulla piattaforma.

Il team ha utilizzato la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS), l’elettroencefalografia (EEG) e gli eye-tracker per registrare l’attività del cervello e degli occhi quando le persone parlavano tra loro. I risultati sembrano chiari.

"I sistemi sociali del cervello umano sono più attivi durante gli incontri di persona dal vivo che su Zoom", afferma la neuroscienziata Joy Hirsch, principale autrice dell'articolo.

Rispetto alle interazioni su Zoom, le discussioni faccia a faccia hanno riportato maggiori aumenti dell’attività cerebrale in un’area fondamentale per i rapporti sociali chiamata regione dorso-parietale.

Nello specifico, l’attività delle onde cerebrali mostrava oscillazioni theta che sono collegate a una migliore elaborazione del volto. Tale attività, non viene purtroppo resa possibile neanche dalle attuali fotocamere ad alta risoluzione, o dai consigli per fare videochiamate migliori.

"Nel complesso, le interazioni sociali dinamiche e naturali che si verificano spontaneamente durante le interazioni di persona sembrano essere meno evidenti o assenti durante gli incontri Zoom", spiega Hirsch.