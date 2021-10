Come cambia la numerazione dei canali su digitale terrestre dopo lo switch off al DVB-T2?

Nella giornata di ieri ha preso il via lo switch off al DVB-T2, con il passaggio alla codifica MPEG-4 di quindici canali Rai e Mediaset. Quando ormai tutti hanno risintonizzato gli apparati. Vediamo quindi com'è cambiata la numerazione.

Per gentile concessione dei ragazzi di Digital-Forum, riportiamo di seguito la numerazione dei canali del digitale terrestre aggiornata al 20 Ottobre 2021:

1 Rai 1

2 Rai 2

3 Rai 3 TGR Regione

4 Rete4 HD in conflitto LCN con Rete4 (provvisorio)

5 Canale5 HD in conflitto LCN con Canale5 (provvisorio)

6 Italia1 HD in conflitto LCN con Italia1 (provvisorio)

7 LA7

8 TV8

9 NOVE

10 Emittente locale

11 Emittente locale

12 Emittente locale

13 Emittente locale

14 Emittente locale

15 Emittente locale

16 Emittente locale

17 Emittente locale

18 Emittente locale

19 Emittente locale

20 20 Mediaset HD in conflitto LCN con 20 Mediaset (provvisorio)

21 Rai 4

22 Iris

23 Rai 5

24 Rai Movie

25 Rai Premium

26 Cielo

27 Paramount Network

28 TV2000

29 LA7d

30 La 5

31 Real Time

32 QVC

33 Food Network

34 Cine34

35 Focus

36 RTL 102.5

37 GM24.IT

38 GIALLO

39 TOPcrime

40 Boing

41 K2

42 Rai Gulp

43 Rai YoYo

44 frisbee

45 Boing Plus

46 Cartoonito

47 Super!

48 Rai News 24

49 Spike

50 Sky TG24

51 TGCOM24

52 DMAX

53 ITALIA 53 (Casa Italia 53)

54 Rai Storia

55 Mediaset Extra

56 HGTV - Home&Garden

57 Rai Sport + HD

58 Rai Sport

59 Motor Trend

60 Sportitalia

61 SoloCalcio

62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)

63 CANALE 63

64 SUPERTENNIS

65 ALMA TV

66 Mediaset Italia Due

67 VH1

68 BOM Channel

69 Deejay TV

70 RadioItaliaTV

75 TELECAMPIONE (Svi Svizzera Italiana)

82 LCN82 (Salute e Natura) / Salute e Natura [Attivo solo in alcune regioni]

83 CANALE ITALIA 83

84 CANALE ITALIA 84

100 Test HEVC main10

101 TEST RaiUno (Lazio); France 2 (Valle d'Aosta); Rai 3 TGR Emilia Romagna (Veneto ed Emilia Romagna)

102 TEST RaiDue (Lazio); TSR1 (Valle d'Aosta)

103 TEST RaiTre (Lazio); Rai 3 Bis (Friuli Venezia Giulia); Rai Bozen (Alto Adige); TV5 Monde Europe (Valle d'Aosta)

104 Rete4

105 Canale5

106 Italia1

107 LA7

108 TV8

109 NOVE

120 20 Mediaset

121 ITALIA 121

122 RETECAPRI

123 Italia Channel

124 ARTE ITALIA 124

125 ARTE ITALIA 125

126 ITALIA 126

127 ITALIA 127

128 GOLD TV ITALIA

129 LA 4 ITALIA

130 CHANNEL 24

131 RETE ITALIA

132 LINEAGEM

133 Juwelo

134 ITALIA 134

135 ITALIA 135

136 ITALIA 136

137 INLINEA TV

138 AIR ITALIA

139 DELUXE 139 / DELUXE_139

140 LINEA ITALIA

141 ITALIA 141 (Casa Italia 141)

142 ITALIA 142 (Casa Italia 142)

143 ITALIA 143

144 ORLER TV

145 PADRE PIO TV

146 Rai Scuola

147 FIRE TV

148 ITALIA 156

149 Capri Casino'

150 ITALIA 150

151 EPIQA

152 MONDO CALCIO (Top Calcio 24)

153 TV 153

154 ITALIA 154 (ITALIA 143)

155 ITALIA 160

156 ITALIA 156

157 RADIO 105

158 RADIO KISS KISS TV

159 ITALIA 159

160 ITALIA 160

161 CANTANDO BALLANDO

162 CANALE 162

163 GO-TV

164 SHOPPING TV (ITALIA 150)

165 CANALE 165

166 Mediatext.it

167 R101 TV

168 TELE MODA 168

169 LA 9

177 ODEON 24 / Odeon 24

178 STUDIO LIVE [Attivo solo in alcune regioni]

180 TGNORBA24 [Attivo solo in alcune regioni]

182 DONNA SHOPPING182 [Attivo solo in alcune regioni]

183 GALAXY TV [Attivo solo in alcune regioni]

200 Test HEVC main10

220 Paradise TV [Attivo solo in alcune regioni]

225 225 TV (Tele Shopping)

227 CANALE 227 [Attivo solo in alcune regioni]

228 Tesory Channel / TESORY CHANNEL [Attivo solo in alcune regioni]

229 LA7d

230 ILIKE.TV

231 FASCINO TV (DONNASHOPPING)

232 CANALE 232

233 RTL 102.5 NEWS

234 Entertainment Fact

235 CANALE 235

237 EnerJill

239 CANALE 239

240 GENIUS 240 / GENIUS 240 (QTV) [Attivo solo in alcune regioni]

241 FRANCE 24

242 LA242 (CANALE 263)

243 TV 243

244 BabelTV [Attivo solo in alcune regioni]

245 Parole di Vita

246 WNC

247 Capri Fashion

248 TCI

249 249 SPORT (225 TV)

251 Pianeta Tv (Italia Channel)

252 RETE 7-PeopleTV / RETE 7 (People TV-Rete7) / RETE 7 [Attivo solo in alcune regioni]

253 RADIO BIRIKINA TV [Attivo solo in alcune regioni]

254 La Grande Italia

255 DONNASHOPPING

256 RADIO BRUNO [Attivo solo in alcune regioni]

257 VIRGIN RADIO

258 RADIOFRECCIA

259 BIKE

260 BFC

261 GIORNALE RADIO [Attivo solo in alcune regioni]

262 Byoblu

263 CANALE 263

264 CUSANO ITALIA TV

265 RDS Social TV

266 RADIO ZETA

267 VH1

268 CANALE 268 (CANALE 162)

269 ZETA TV [Attivo solo in alcune regioni]

270 TV1 (225 TV)

409 DAZN Channel

410 PREMIO LIVE

411 PREMIO SPORT

455 Sky Uno

456 Sky Atlantic

457 FOX

459 Premium Action

460 Premium Crime

462 Premium Stories

463 Premium Cinema 1

464 Premium Cinema 2

465 Premium Cinema 3

472 Sky Sport Uno HD

473 Sky Sport Calcio HD

481 Sky Sport 24

482 Sky Sport Uno

483 Sky Sport Calcio

484 Sky Sport

485 Sky Sport

486 Sky Sport

501 Rai 1 HD

502 Rai 2 HD

503 Rai 3 HD

504 Rete4 HD

505 Canale5 HD

506 Italia1 HD

507 LA7 HD

508 TV8

509 NOVE

520 20 Mediaset HD

522 Iris

529 LA7d HD (LA7d)

530 La 5

534 Cine34

535 Focus

536 RTL 102.5 HD

537 GM24.IT HD (GM24.IT)

539 TOPcrime

551 TGCOM24

553 ITALIA 53 (Casa Italia 53)

558 RADIOFRECCIA HD

560 SPORTITALIA HD (Sportitalia HD Plus)

566 Mediaset Italia Due

569 Deejay TV HD

570 RadioItaliaTV HD (RadioItaliaTV)

583 CANALE ITALIA 83

584 CANALE ITALIA 84

703 RDS Social TV

707 R Italia SMI

713 Radio Capital

714 Radio Deejay

715 Radio m2o

719 RADIO CAPRI

724 RADIO CANALE ITALIA

725 VOLAMI NEL CUORE

733 RADIO VATICANA ITALIA

736 RTL 102.5

737 RTL 102.5 NEWS

740 RPL - LA TUA RADIO

758 FRECCIA

770 R Italia SMI

771 Radio R101

772 Radio Monte Carlo

780 RADIO CANALE ITALIA

781 VOLAMI NEL CUORE

785 RADIO 105

786 VIRGIN RADIO

789 Radio Maria

805 Mediaset Play

807 LA7 on demand (LA7)

808 TV8 On Demand

828 Rochannel Diaspora

829 LA7 Test

830 WELCOME TV*** / WELCOME IN***

831 RTV San Marino

833 Amici per L'Italia

866 Radio Capri

867 VH1 On Demand

888 LA7 TEST

899 Infinity (Servizio Mediaset)

907 LA7 TEST

908 TV8 News On Demand

929 LA7 Servizi on demand

967 VH1 On Demand

998 LA7 TEST

999 LA7 TEST

Sono invece senza numerazione i seguenti canali:

ITALIA 53 (Casa Italia 53)

ITALIA 53 (Casa Italia 53)

Rai Radio1

Rai Radio2

Rai Radio3

Nel caso dei canali come Rete4, Canale 5 ed Italia 1 in cui si verificano conflitti, è possibile scegliere di agganciare solo i canali in alta definizione.