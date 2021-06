Come cambia la numerazione dei canali Sky da Luglio? Ecco tutte le novità

Sarà un luglio di grandi novità per i clienti Sky. A partire dal 1/7, infatti, diventeranno operative tutte le modifiche alla numerazione della pay tv di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni e che si sono completate ieri con l'annuncio dei nuovi canali di Sky Sport.

Ma partiamo dal pacchetto Sky TV, che vedrà l'arrivo dal 1 Luglio di quattro nuovi canali Sky. Sky Investigation, Sky Serie, Sky Documentaries e Sky Nature si andranno ad inserire nella numerazione 100 e saranno disponibili sia per i clienti Sky Q via satellite che Sky Q senza parabola:

112 - Sky Serie

114 - Sky Investigation

122 e 402 - Sky Documentaries

124 e 404 - Sky Nature

Come indicato nella notizia dedicata che abbiamo linkato poco sopra dal 28 Giugno, cambia anche la numerazione di Sky Sport, che sarà così articolata:

200 - Sky Sport 24

201 - Sky Sport Uno

202 - Sky Sport Calcio

203 - Sky Sport Football

204 - Sky Sport Arena

205 - Sky Sport Tennis

206 - Sky Sport Action

207 - Sky Sport Formula 1

208 - Sky Sport MotoGP

209 - Sky Sport NBA

Non sarà richiesta alcune risintonizzazione manuale dei decoder: i canali saranno agganciati automaticamente da Sky Q dal momento in cui saranno attivi. I canali sportivi saranno visibli anche su Sky Go e Now TV.