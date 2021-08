Come si cambia la password Gmail? Non servono molti passaggi

Dopo avere visto come creare una mailing list su Gmail, ora rispondiamo a un altro quesito che potrebbe interessare molti lettori: come si cambia la password su Gmail? Il procedimento in sé è estremamente semplice, non richiede molti passaggi e prevede il cambio della password per l’intero account Google. Ecco come si fa.

Una volta aperta la schermata di posta elettronica Gmail da PC, basterà cliccare in alto a destra sull’icona rotonda del nostro profilo Google, per poi cliccare su “Gestisci il tuo Account Google”. Si aprirà allora una nuova schermata, dove dovremo cliccare a sinistra su Sicurezza, per poi scorrere leggermente verso il basso e, sulla scheda “Accesso a Google”, cliccare sulla freccia corrispondente alla voce Password.

Il sistema successivamente chiederà la verifica dell’identità inserendo la mail su cui state operando e la password attualmente utilizzata; fatto ciò, verrete reindirizzati alla schermata dedicata al cambio password, dove vi verranno anche fornite indicazioni sulla sua sicurezza. Una volta cambiata e scritta nuovamente nello spazio di conferma, allora potrete cliccare su “Cambia la password” e il gioco è fatto.

Come avete visto, i passaggi necessari sono stati davvero pochi. Ora però dovrete fare attenzione, in quanto il cambio della password riguarda la mail e ogni piattaforma su cui avete creato un account tramite il login via Gmail. Insomma, attenti a quale password utilizzate e dove!

Restando sul tema Gmail, il servizio ha ricevuto un aggiornamento per velocizzare il trasferimento di immagini.