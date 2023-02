Come si cambia nome al PC con Windows 11? Bastano pochi passaggi

Mentre il Patch Tuesday di febbraio 2022 arriva su Windows 11 con la correzione per ben 77 criticità di sicurezza, rispondiamo a un quesito che diversi utenti si saranno sicuramente posti durante l’utilizzo del detto sistema operativo: come si cambia il nome del PC?

Al primo avvio di un computer, portatile o desktop che sia, il sistema operativo assegna automaticamente un nome al dispositivo per identificarlo durante la connessione con altri dispositivi. Si tratta di un ID provvisorio molto semplice, prevalentemente composto da numeri, che è meglio cambiare per chiarire chi lo utilizza.

I passaggi da seguire, fortunatamente, sono pochi e davvero semplici: basta aprire le Impostazioni dal menu Start, oppure con scorciatoia Win + I, e poi ci si troverà immediatamente dinanzi al nome del dispositivo con il pulsante “Rinomina” immediatamente sottostante. Una volta premuto, il sistema mostrerà una nuova schermata pop-up dove dovremo inserire la combinazione di lettere, trattini e/o numeri da noi desiderata.

Gli ultimi passaggi, dunque, consistono nella conferma delle modifiche e nel riavvio del dispositivo. Per questo, consigliamo di completare questi step solo dopo avere salvato tutti i lavori in corso. Una volta effettuato il riavvio, il PC o laptop con Windows 11 avrà il nuovo nome identificativo.

Sappiate, in chiusura, che da oggi Windows 11 è ufficialmente supportato su Mac da Microsoft grazie a Parallels Desktop 18, riconosciuta come “soluzione autorizzata” per consentire alle versioni Arm di Win11 di operare sui Mac M1 e M2 della Mela.