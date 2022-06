Come si cambia nome su Twitch? Occhio ai limiti di tempo per la modifica!

Dopo avere visto come funziona l’Hype Train su Twitch, una delle feature che invita gli spettatori a sostenere maggiormente i propri content creator tra abbonamenti e Bit, torniamo sulla piattaforma viola per rispondere a una domanda piuttosto semplice: come si cambia il nome utente su Twitch?

Può capitare che qualcuno di voi abbia creato l’account con un username (ovvero nome utente) poco congeniale a un futuro da streamer e che, nell’intento di avviare una carriera online su Twitch, si desideri cambiare nome trovandone uno più piacevole all’orecchio e distinguibile. Per farlo, fortunatamente, non serve alcuna spesa e non è necessario alcun procedimento tedioso.

È sufficiente aprire il proprio browser Web da PC ed entrare su Twitch con il proprio profilo, per poi cliccare sull’icona in alto a destra e selezionare la pagina Impostazioni. A questo punto, il sistema vi porterà automaticamente nella prima tra le varie schede, quella di nostro interesse: in essa troveremo la voce “Impostazioni profilo” con il nome utente, la cui barra presenta l’icona di una matita verso destra.

Cliccandola, sarà possibile cambiare il nostro username in qualsiasi momento; o meglio, è necessario che l’aggiornamento avvenga dopo 60 giorni da quello precedente o dalla creazione dell’account. Inoltre, Twitch si preoccuperà di mantenere disponibile il nome utente usato prima della modifica per sei mesi nel caso in cui si desideri fare dietrofront.

Se siete curiosi sul funzionamento della piattaforma di streaming, ecco alcune parole che non si possono dire su Twitch.