Come cambiano i tempi di rimborso del cashback dopo la sospensione?

La sospensione del cashback da parte del Governo avrà un impatto non solo sulle transazioni effettuate dagli utenti, che non daranno più diritto ad ottenere il rimborso, ma anche sui tempi d'accredito del cashback maturato al 30 Giugno 2021.

Se abbiamo detto che il rimborso del cashback arriverà lo stesso, ovviamente riferendoci alle operazioni effettuate tra il 1 Gennaio ed il 30 Giugno 2021, il DL 30 Giugno 2021 numero 99 ha apportato delle modifiche ai tempi d'arrivo del Super Cashback.

Gli utenti che ne hanno diritto, e che quindi riceveranno l'accredito del Supercashback relativo al primo semestre del 2021 entro il 30 Novembre 2021 e quello relativo al primo semestre 2022 (per il periodo 1-30 Giugno 2022) entro il 30 Novembre 2022.

Ricordiamo che, almeno a giudicare dalle informazioni ad oggi 3 Luglio 2021, il cashback di Stato è stato solo sospeso per il secondo semestre dell'anno, e dovrebbe tornare il 1 Gennaio 2022. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile rimodulazione del programma, per renderlo più equo e per evitare fenomeni come quelli di cui abbiamo discusso nelle ultime settimane, con utenti che pur di accumulare transazioni per il Super Cashback hanno effettuato micro pagamenti da pochi centesimi a distanza ravvicinata presso i distributori di benzina.