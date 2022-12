Come cambiano le visioni contemporanee di DAZN da Gennaio 2023?

Come abbiamo avuto modo raccontare su queste pagine, DAZN ha annunciato una serie di novità agli abbonamenti che riguardano non solo il pacchetto DAZN Start, che debutterà il prossimo anno, ma anche le visioni contemporanee garantite agli utenti.

DAZN infatti ha comunicato che nell’ottica di offrire agli u tenti una maggiore flessibilità, ha aumentato il numero di dispositivi che si possono registrare.

Nello specifico, gli utenti che hanno sottoscritto il piano DAZN Standard avranno la possibilità di associare al proprio profilo fino a 6 dispositivi per utilizzarne 2 in contemporanea, a patto però che siano connessi alla stessa rete.

Coloro che invece posseggono un account con DAZN Plus, invece, potranno associare fino a sette dispositivi ed avranno la possibilità di utilizzare DAZN su due reti internet diverse. Garantita la visione di quattro dispositivi in contemporanea, con un massimo di due device per ogni rete internet.

In termini di visioni sulla stessa rete internet, DAZN spiega che “puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa”.

Queste modifiche non comporteranno alcuna modifica ai prezzi dei rispettivi abbonamenti, tanto meno ai contenuti.